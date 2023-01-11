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11.01.2023  21:30   Дмитро Колонєй

Харківські медики допомогли народитися дівчинці

Харківська бригада екстреної медицини вчасно прийшла на допомогу.

Як повідломляє РЕДПОСТ, із посиланням на Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф, 10 січная 2023 року бригада ЕМД 1103 у складі фельдшера Даніеля Дзюби та водія Віктора Ісайя, допомогли народитись на світ чудовій дівчинці, надавши акушерську допомогу 35-річній мешканці Зміївського району, безпосередньо у спеціалізовану авто ЕМД.. Вітаємо родину із поповненням! Щиро бажаємо новонародженій та її близьким міцного здоров‘я та благополучного життя у мирній Україні

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Харкові патрульні врятували бабусю.
 
 

Источник:   Фейсбук/Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф
 Тэги:  помощь, медики, харьков
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