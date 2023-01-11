Харківські медики допомогли народитися дівчинці

Харківська бригада екстреної медицини вчасно прийшла на допомогу.
Як повідломляє РЕДПОСТ, із посиланням на Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф, 10 січная 2023 року бригада ЕМД 1103 у складі фельдшера Даніеля Дзюби та водія Віктора Ісайя, допомогли народитись на світ чудовій дівчинці, надавши акушерську допомогу 35-річній мешканці Зміївського району, безпосередньо у спеціалізовану авто ЕМД.. Вітаємо родину із поповненням! Щиро бажаємо новонародженій та її близьким міцного здоров‘я та благополучного життя у мирній Україні
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Зірки на чільне місце ставлять конкретність і прагматизм. Беручися за справу, подумайте, чи потрібна вона вам і що ви з цього отримаєте. Може, й братися за нього не варто?
11 січня буде хмарно з проясненнями, без опадів.
Щороку 11 січня відзначається Всесвітній день дякую.
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