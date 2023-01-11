11.01.2023 21:19 Дмитро Колонєй
Під Харковом у вогні пожежі загинув дідусь. Фото
Труп літнього чоловіка виявили рятувальники на згарищі пожежі під Харковом.
Як повідомляє РЕДПОСТ
, із посиланням на ГУ ДСНС, 11 січня 2022 року о 08:16 рятувальників виклилкали на пожежу у приватному будинку по вул. Незалежності, 5. у Дергачах Харківського району.
Коли пожежники прибули на місце події, вогонь охопив площу у 40 кв.м. Горіли внутрішні приміщення та дах будинку. Внаслідок пожежі загинув 83-річний чоловік, тіло якого вогнеборці відшукали в осередку пожежі.
Пожжежна машина та 5 рятувальників локалізували вогонь о 08:32, а о 09:40 його ліквідували. За попередніми даними причиною виникнення пожежі стало порушення правил пожежної безпеки при експлуатації пічного опалення.
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