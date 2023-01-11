11.01.2023 21:19 Дмитро Колонєй

Під Харковом у вогні пожежі загинув дідусь. Фото

Труп літнього чоловіка виявили рятувальники на згарищі пожежі під Харковом.

Як повідомляє РЕДПОСТ , із посиланням на ГУ ДСНС, 11 січня 2022 року о 08:16 рятувальників виклилкали на пожежу у приватному будинку по вул. Незалежності, 5. у Дергачах Харківського району.

Коли пожежники прибули на місце події, вогонь охопив площу у 40 кв.м. Горіли внутрішні приміщення та дах будинку. Внаслідок пожежі загинув 83-річний чоловік, тіло якого вогнеборці відшукали в осередку пожежі.

Пожжежна машина та 5 рятувальників локалізували вогонь о 08:32, а о 09:40 його ліквідували. За попередніми даними причиною виникнення пожежі стало порушення правил пожежної безпеки при експлуатації пічного опалення.



