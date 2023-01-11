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11.01.2023  21:19   Дмитро Колонєй

Під Харковом у вогні пожежі загинув дідусь. Фото

Труп літнього чоловіка виявили рятувальники на згарищі пожежі під Харковом.

Пожежа Харків: Загинув дідусь у вогні пожежі в Дергачах
 
Як повідомляє РЕДПОСТ,  із посиланням на ГУ ДСНС,  11 січня 2022 року о 08:16 рятувальників виклилкали на пожежу у приватному будинку по вул. Незалежності, 5. у Дергачах Харківського району. 
 
 
Коли пожежники прибули на місце події, вогонь охопив площу у 40 кв.м. Горіли внутрішні приміщення та дах будинку. Внаслідок пожежі загинув 83-річний чоловік, тіло якого вогнеборці відшукали в осередку пожежі. 
 
Пожежа Харків: Загинув дідусь у вогні пожежі в Дергачах
 
Пожжежна машина та 5  рятувальників локалізували вогонь о 08:32, а о 09:40 його ліквідували.  За попередніми даними причиною виникнення пожежі стало порушення правил пожежної безпеки при експлуатації пічного опалення.
 
Пожежа Харків: Загинув дідусь у вогні пожежі в Дергачах
 
Нагадаємо, раніше ми писали, що у Харкові на згарищі знайдено тіло загиблої бабусі.
 

Источник:   ГУ ДСНС
 Тэги:  пожар, смерть, харьков
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