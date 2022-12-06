Від недопалка під Харковом загинула людина

Необережністьі під час паління стала причиною пожара зранку 5 грудня.
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на прес-службу ДСНС України в Харківській області.
Пожежа, на якій загинув 87-річний власник приватного домоволодіння, сталася у селі Манченки Люботинської громади. У будинку по вулиці Маяковського, 33 горів диван та стіна на площі 5 кв.м. Рятувальники 48-ДПРЧ локалізували вогонь о 07:00 та ліквідували його 07:20.
У Харківській області за добу з 5 по 6 грудня 2022 року зафіксована одна пожежа, спричинена влучанням ворожих снарядів.
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Ідеї, які спадуть на думку, можуть виявитися дуже цінними, проте не варто поспішати з їхньою реалізацією, остаточне рішення краще відкласти на потім.
У Харкові хмари вранці розсіються та більше в цей день на небі не з'являться. Без опадів.
Щороку 6 грудня в Україні відзначають День Збройних Сил України, який було започатковано Верховною Радою України у 1993 році.
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