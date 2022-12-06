06.12.2022 10:43 Рита Парфенова

Від недопалка під Харковом загинула людина

Необережністьі під час паління стала причиною пожара зранку 5 грудня.





Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на прес-службу ДСНС України в Харківській області.

Пожежа, на якій загинув 87-річний власник приватного домоволодіння, сталася у селі Манченки Люботинської громади. У будинку по вулиці Маяковського, 33 горів диван та стіна на площі 5 кв.м. Рятувальники 48-ДПРЧ локалізували вогонь о 07:00 та ліквідували його 07:20.

У Харківській області за добу з 5 по 6 грудня 2022 року зафіксована одна пожежа, спричинена влучанням ворожих снарядів.