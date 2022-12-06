06.12.2022 08:59 Рита Парфенова

Харків на ранок 6 грудня. Оперативна обстановка від ДСНС

У Харківській області за добу з 5 по 6 грудня 2022 року зафіксована одна пожежа, спричинена влучанням ворожих снарядів.



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Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на оперативну інформацію Головного управління ДСНС України в Харківській області на 7.00 6 грудня.

Пожежа, яку спричинив ворожий обстріл, трапилась о 09:10 у м. Куп’яську. Там горіли залишки розбомблених складських будівель одного з приватних підприємств на площі 150 кв.м. На місці події працювали рятувальники 44-ї ДПРЧ, які загасили вогонь об 11:25.

Годиною раніше рятувальники 44-ї ДПРЧ виїздили на перевірку місця ворожого обстрілу також у м. Куп’яську. Там пожежі не зафіксовано, проте зруйновано будівлю СТО, пошкоджено приватний будинок та дві господарчі споруди. Під час перевірки рятувальниками виявлено тіло загиблої людини.



Загалом за добу з 5 по 6 грудня рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 35 оперативних виїздів, з яких:

18 – на ліквідацію пожеж, 1 з яких спричинена ворожим обстрілом;

10 – для надання допомоги населенню, поліції та комунальникам;

1 – на чергування;

6 – інші виїзди.



Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 131 вибухонебезпечний предмет.



Мешканцям міст Куп’янська, Ізюма та Барвінкового рятувальники доставили 16 тонн питної води.

Нагадаємо, минулої добі під артилерійськими обстрілами окупантів знову опинилися Чугуївський, Харківський та Куп’янський райони.