06.12.2022 08:34 Рита Парфенова

Внаслідок обстрілу росіян на Харківщині загинув чоловік

Минулої добі під артилерійськими обстрілами окупантів знову опинилися Чугуївський, Харківський та Куп’янський райони.



РЕДПОСТ

Про це в ранковому зведенні повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов, передає РЕДПОСТ.



Внаслідок обстрілів росіян у селі Обухівка, що в Куп’янському районі, загинув 68 чоловік.



Є пошкодження приватних домоволодінь, господарчих споруд, складських приміщень.



Очільник ХОВА розповів, що триває добровільна евакуація з Куп’янщини у більш безпечні місця області. Місцева влада спільно з волонтерами евакуювали вже 217 людей, ще 68 заявок в роботі.

Нагадаємо, за добу з 5 по 6 грудня під обстріли російських загарбників потрапили щонайменше 14 населених пунктів Харківщини.