Внаслідок обстрілу росіян на Харківщині загинув чоловік

Минулої добі під артилерійськими обстрілами окупантів знову опинилися Чугуївський, Харківський та Куп’янський райони.
Про це в ранковому зведенні повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов, передає РЕДПОСТ.
Внаслідок обстрілів росіян у селі Обухівка, що в Куп’янському районі, загинув 68 чоловік.
Є пошкодження приватних домоволодінь, господарчих споруд, складських приміщень.
Очільник ХОВА розповів, що триває добровільна евакуація з Куп’янщини у більш безпечні місця області. Місцева влада спільно з волонтерами евакуювали вже 217 людей, ще 68 заявок в роботі.
Нагадаємо, за добу з 5 по 6 грудня під обстріли російських загарбників потрапили щонайменше 14 населених пунктів Харківщини.
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Ідеї, які спадуть на думку, можуть виявитися дуже цінними, проте не варто поспішати з їхньою реалізацією, остаточне рішення краще відкласти на потім.
У Харкові хмари вранці розсіються та більше в цей день на небі не з'являться. Без опадів.
Щороку 6 грудня в Україні відзначають День Збройних Сил України, який було започатковано Верховною Радою України у 1993 році.
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