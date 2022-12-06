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06.12.2022  08:34   Рита Парфенова

Внаслідок обстрілу росіян на Харківщині загинув чоловік

Минулої добі під артилерійськими обстрілами окупантів знову опинилися Чугуївський, Харківський та Куп’янський райони.


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Про це в ранковому зведенні повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов, передає РЕДПОСТ.

Внаслідок обстрілів росіян у селі Обухівка, що в Куп’янському районі, загинув 68 чоловік.

Є пошкодження приватних домоволодінь, господарчих споруд, складських приміщень.

Очільник ХОВА розповів, що триває добровільна евакуація з Куп’янщини у більш безпечні місця області. Місцева влада спільно з волонтерами евакуювали вже 217 людей, ще 68 заявок в роботі.

Нагадаємо, за добу з 5 по 6 грудня під обстріли російських загарбників потрапили щонайменше 14 населених пунктів Харківщини.

Источник:   Телеграм/Олег Синєгубов
 Тэги:  обстрел, харьков, хова, агрессия россии
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