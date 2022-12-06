06.12.2022 08:11 Рита Парфенова

Окупанти нанесли авіаудар по селу на Харківщині

Ворог задіяв армійську авіацію для ударів у районі населеного пункту Котлярівка Куп’янського району.

Як повідомляє РЕДПОСТ, про це розповіли в Генштабі ЗСУ, додавши, що під обстріли російських загарбників потрапили щонайменше 14 населених пунктів Харківщини.

На Слобожанському напрямку противник продовжує утримувати свої війська в прикордонних районах Бєлгородської області. Обстрілів з танків, мінометів, ствольної артилерії зазнали райони населених пунктів:

Волохівка,

Вільхуватка,

Дворічна,

Красне,

Огірцеве,

Стариця,

Стрілеча,

Тернова.

На Куп’янському напрямку противник веде оборону. Здійснив обстріли з танків, мінометів та ствольної артилерії районів населених пунктів:

Берестове,

Кислівка,

Котлярівка,

Табаївка,

Піщане,

Крохмальне.

Протягом минулої доби противник завдав масованого ракетного удару по об’єктах критичної та цивільної інфраструктурі України. Під ураження потрапили житлові будинки та об’єкти критичної інфраструктури Вінницької, Київської, Миколаївської, Одеської та інших областей нашої держави.



Противник випустив по території України 70 ракет Х-101, Х-555, Х-22, Х-59, Х-31 П та “Калібр”. Загалом понад 60 ракет окупантів знищено підрозділами ППО Сил оборони України.



Зберігається загроза нанесення ворогом ракетних ударів по об’єктах енергетичної системи та критичної інфраструктури по всій території України.

Нагадаємо, станом на вечір 5 грудня 2022 року ворог з танків, мінометів та артилерії обстріляв 16 населених пунктів Харківщини.