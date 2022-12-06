06.12.2022 08:21 Рита Парфенова
На Харквщині повідомили про зраду ще двом колаборантам
Дізнавачі поліції Харківської області повідомили про підозру двум колаборантам Ізюмського району
Про це повідомляє РЕДПОСТ
із посиланням на начальника Слідчого управління ГУ Нацполіції у Харківській області Сергія Болвінова.
Поліцейські встановили чоловіка, який працював охоронцем в будівлі окупаційній адміністрації - за його словами, він працював у липні.
Також розслідуванням встановлено 47-річну Наталю - впродовж серпня та вересня вона працювала в окупаційній адміністрації та складала списки місцевих пенсіонерів - за це їй платили гуманітарною допомогою.
Обом, за процесуальним керівництво прокуратури, повідомлено про підозру за ч.2, ст.111-1 - Добровільне зайняття громадянином України посади, не пов’язаної з виконанням організаційно-розпорядчих або адміністративно-господарських функцій.
Нагадаємо, у Харкові судутимуть
жінку, яка агітувала за окупантів та обшукувала житло правоохоронців.
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