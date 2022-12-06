На Харквщині повідомили про зраду ще двом колаборантам

Поліцейські встановили чоловіка, який працював охоронцем в будівлі окупаційній адміністрації - за його словами, він працював у липні.

Поліцейські встановили чоловіка, який працював охоронцем в будівлі окупаційній адміністрації - за його словами, він працював у липні.