    
Главная Новини Харкова Надзвичайні події У Харкові судутимуть жінку, яка агітувала за окупантів та обшукувала житло правоохоронців (фото)
05.12.2022  17:47   Дмитро Колонєй

У Харкові судутимуть жінку, яка агітувала за окупантів та обшукувала житло правоохоронців (фото)

У Харкові завершили спеціальне розслідування діяльності експравоохорониці, яка працювала на ворогів.

 
Як повідомляє РЕДПОСТ, іх посиланням на Харківську прокурутуру, колишня старша дізнавачка сектору дізнання Куп’янського райправління поліці, після захоплення російськими військовими  Куп‘янськ перейшла на бік ворога та:  
  • агітувала своїх колег співпрацювати з окупантами з метою функціонування незаконного правоохоронного органу.
  • провела обшук квартири колеги з метою відшукування і вилучення табельної вогнепальної зброї.
  • документально оформлювала повідомлення і заяви про події і злочини,
  • проводила відповідні слідчі (процесуальні) дії на посаді «и.о. дознавателя».
У серпні 2022 року жінка обійняла посаду «и.о. заместителя начальника отдела дознания отдела полиции № 1» так званого «УВД ВГА Харьковской области».
 
Експравоохороницю судитимуть заочно в Ленінському районному суді м. Харкова.
 
Источник:   Харківська обласна прокуратура
 Тэги:  предательство, купянск, харьков
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
30.11 Надзвичайні події Жінка догоджала окупантам, насаджуючи російську освіту під Харковом 30.11 Надзвичайні події Судитимуть чоловіка, який разом з окупантами обшукував колег під Харковом 26.11 Надзвичайні події Під Харковом чоловік керував господарством при окупантах
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2022 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 