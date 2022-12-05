05.12.2022 17:47 Дмитро Колонєй
У Харкові судутимуть жінку, яка агітувала за окупантів та обшукувала житло правоохоронців (фото)
У Харкові завершили спеціальне розслідування діяльності експравоохорониці, яка працювала на ворогів.
Як повідомляє РЕДПОСТ
, іх посиланням на Харківську прокурутуру, колишня старша дізнавачка сектору дізнання Куп’янського райправління поліці, після захоплення російськими військовими Куп‘янськ перейшла на бік ворога та:
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агітувала своїх колег співпрацювати з окупантами з метою функціонування незаконного правоохоронного органу.
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провела обшук квартири колеги з метою відшукування і вилучення табельної вогнепальної зброї.
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документально оформлювала повідомлення і заяви про події і злочини,
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проводила відповідні слідчі (процесуальні) дії на посаді «и.о. дознавателя».
У серпні 2022 року жінка обійняла посаду «и.о. заместителя начальника отдела дознания отдела полиции № 1» так званого «УВД ВГА Харьковской области».
Експравоохороницю судитимуть заочно в Ленінському районному суді м. Харкова.
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