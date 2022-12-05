05.12.2022 17:30 Євген Клочко

Чем нужно лечить грипп

Грипп – острое респираторное заболевание, возбудитель которого – вирус семейства ортомиксовирусов. Несмотря на схожую симптоматику с ОРВИ, отличается более тяжелым течением и последствиями, потому что поражает дыхательные пути и провоцирует отек легких.

Грипп относится к циркулирующим инфекциями и становится причиной сезонных эпидемий в мире, которые забирают не менее 250 тыс. человеческих жизней. Главная опасность болезни – быстрая мутация вируса. Поэтому постоянно ведется клиническая работа. Ее цель: создать эффективные против гриппа препараты. В Украине новые лекарства первыми появляются в аптечной сети «Бажаємо здоров'я», которая представлена физическими точками и онлайн-форматом. Последний вариант позволяет покупать лекарства, не выходя из дома, без очередей, что минимизирует опасность заражения в период сезонных простудных заболеваний.

Виды препаратов от гриппа

Учитывая, что грипп – это вирус, для борьбы с ним необходимы только противовирусные средства. Антибиотики окажутся бесполезны, потому что причиной заболевания не является бактерия. Включить в терапию антибактериальные средства может врач по причине бактериального осложнения.

Объемную группу препаратов условно можно разделить на две группы:

Для лечения гриппа – противовирусные средства на основе ингибиторов нейраминидазы, интерферонов, а также иммуностимуляторы и иммуномодуляторы. Для профилактики гриппа – вакцины, средства для укрепления иммунитета.

Первая включает лекарства, изготовленные на основе активных компонентов, которые оказывают угнетающее действие на нейраминидазу. Это фермент, помогающий вирусу проникать в клетку и выходить из нее после размножения. К ингибиторам (блокаторам) нейраминидазы относятся осельтамивир, занамивир.

Также в это группу входят препараты с интерферонами. Это белки, которые первыми вступают в борьбу с вирусом. Они есть в организме каждого человека, но их содержание резко падает еще в начале заболевания. Поэтому, чтобы восстановить их количество и усилить противовирусный эффект, назначают такие средства.

Отдельная группа препаратов – средства для укрепления иммунитета. Это иммуностимуляторы, которые стимулируют активность защитных механизмов организма, и иммуномодуляторы, которые помогают укреплять иммунитет, не прибегая к внутренним резервам как первые.

Вакцинация – эффективный метод профилактики заболевания, который предупреждает заражение и позволяет переносить грипп гораздо легче. Вакцину необходимо вводить за 3-4 недели до предполагаемого начала эпидемии, как и начинать прием иммуностимулирующих препаратов. Ведь и вакцине, и иммуностимуляторам необходимо время, чтобы организм смог сформировать иммунный ответ и дал болезни результативный ответ.

Препараты от гриппа отпускаются без рецепта, но, как каждое лекарство, имеют противопоказания. Поэтому их прием должен согласовываться с врачом.