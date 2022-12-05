05.12.2022 17:20 Віталій Хінєвіч

У Харківській області змінюють тривалість комендантської години

Відсьогодні діятиме новий графік комендантської години.



У Харківській області змінюють тривалість комендантської години



Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на голову ХОВА Олега Сінєгубова.

Повідомляється, що з 5 грудня у Харківській області скорочується термін комендантської годин. Відтепер вона триватиме з 23:00 до 05:00 ранку.

Відповідне рішення Харківська обласна військова адміністрація ухвалила у відповідь на чисельні звернення представників бізнесу, підприємств, які забезпечують життєдіяльність, працівників транспортної сфери та ін.

"Завдяки нашим Збройним Силам України, які відігнали ворога, в місто Харків та громади області поступово повертаються місцеві жителі, навіть попри те, що нас чекає дуже складна зима. Відповідно, зростає необхідність в більш тривалій роботі продуктових мереж, сфери обслуговування. Тож реагуємо на потребу. Це рішення погодили із військовим керівництвом. Наразі безпекова ситуація дозволяє піти на зменшення тривалості комендантської години",- зазначив Олег Сінєгубов.

Варто зазначити, що умови комендантської години не змінилися: забороняється перебування у визначений період доби на вулицях та в інших громадських місцях осіб без виданих перепусток, а також рух транспортних засобів.