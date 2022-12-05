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05.12.2022  17:20   Віталій Хінєвіч

У Харківській області змінюють тривалість комендантської години

Відсьогодні діятиме новий графік комендантської години.


У Харківській області змінюють тривалість комендантської години
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на голову ХОВА Олега Сінєгубова.
 
Повідомляється, що з 5 грудня у Харківській області скорочується термін комендантської годин. Відтепер вона триватиме з 23:00 до 05:00 ранку.
 
Відповідне рішення Харківська обласна військова адміністрація ухвалила у відповідь на чисельні звернення представників бізнесу, підприємств, які забезпечують життєдіяльність, працівників транспортної сфери та ін. 
 
"Завдяки нашим Збройним Силам України, які відігнали ворога, в місто Харків та громади області поступово повертаються місцеві жителі, навіть попри те, що нас чекає дуже складна зима. Відповідно, зростає необхідність в більш тривалій роботі продуктових мереж, сфери обслуговування. Тож реагуємо на потребу. Це рішення погодили із військовим керівництвом. Наразі безпекова ситуація дозволяє піти на зменшення тривалості комендантської години",- зазначив Олег Сінєгубов.
 
Варто зазначити, що умови комендантської години не змінилися: забороняється перебування у визначений період доби на вулицях та в інших громадських місцях осіб без виданих перепусток, а також рух транспортних засобів.
 
Источник:   Олег Синєгубов
 Тэги:  харьков, комендантский час
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