Чи буде комендантська година в Харкові на Новий рік, розповів Ігор Терехов

Комендантська година в новорічну ніч залишається з 23:00 31 грудня до 5:00 1 січня.
Про це Харківський міський голова Ігор Терехов в ефірі загальнонаціонального телемарафону “Єдині новини”, передає РЕДПОСТ.
“Були проведені певні консультації з правоохоронними органами та військовими. І ми дійшли висновку, що зараз не раціонально буде змінювати час комендантської години”, – повідомив мер міста.
Нагадаємо, мер Харкова розкрив основні моменти Генплану Харкова, над яким йде робота разом з лордом Норманом Фостером.
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День вдалий для спілкування та пізнання нового у всіх видах: розваги, подорожі, відпочинок, навчання, нові знайомства, ділові переговори. Можливі нові захоплення.
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