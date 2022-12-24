24.12.2022 14:00 Рита Парфенова

Чи буде комендантська година в Харкові на Новий рік, розповів Ігор Терехов

Комендантська година в новорічну ніч залишається з 23:00 31 грудня до 5:00 1 січня.





Про це Харківський міський голова Ігор Терехов в ефірі загальнонаціонального телемарафону “Єдині новини”, передає РЕДПОСТ.



“Були проведені певні консультації з правоохоронними органами та військовими. І ми дійшли висновку, що зараз не раціонально буде змінювати час комендантської години”, – повідомив мер міста.

Нагадаємо, мер Харкова розкрив основні моменти Генплану Харкова, над яким йде робота разом з лордом Норманом Фостером.







