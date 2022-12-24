    
Главная Новини Харкова Влада Чи буде комендантська година в Харкові на Новий рік, розповів Ігор Терехов
24.12.2022  14:00   Рита Парфенова

Чи буде комендантська година в Харкові на Новий рік, розповів Ігор Терехов

Комендантська година в новорічну ніч залишається з 23:00 31 грудня до 5:00 1 січня.



Про це Харківський міський голова Ігор Терехов в ефірі загальнонаціонального телемарафону “Єдині новини”, передає РЕДПОСТ.

“Були проведені певні консультації з правоохоронними органами та військовими. І ми дійшли висновку, що зараз не раціонально буде змінювати час комендантської години”, – повідомив мер міста.

Нагадаємо, мер Харкова розкрив основні моменти Генплану Харкова, над яким йде робота разом з лордом Норманом Фостером.




 

Источник:   Харьковские известия
 Тэги:  новый год, комендантский час, игорь терехов, харьков
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
24.12 Lifestyle Як прикрасити новорічну ялинку: тренди 2023 року, народні прикмети та заборони 23.12 Кулінарні рецепти Ароматні різдвяні пряники з хрусткою глазур'ю 23.12 Суспільство Харків зустріне Новий рік без снігу, – синоптик
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2022 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 