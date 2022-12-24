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24.12.2022  14:30   Рита Парфенова

У Харкові терміново потрібна кров

Для бійців у госпіталі Харкова та цивільних жителів у лікарнях міста терміново потребна кров усіх груп.


facebook.com/krovkh
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський обласний центр служби крові.
 
Повідомляється, що в Хркові дефіціт віх груп крові, запасів майже немає.
 
Центр крові просить всіх, хто може стати донорами, здати кров. Потрібна кожна група.
 
«Здавайте кров, будь ласка. Без неї ніяк. Донорська кров рятує солдатів ЗСУ та мирних. По Харкову та області є додаткові донорські пункти», –  зазначили в центрі.
 
Для того, щоб стати донором не потрібно попередньо записуватись, достатньо прийти в донорський пункт з паспортом або мати додаток Дія.
 
Дізнатись деталі можна за телефоном :+380 95 570 4766 або писати в Дірект.

 

Источник:   Харківський обласний центр служби крові
 Тэги:  донор, кровь, харьков
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