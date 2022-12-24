У Харкові терміново потрібна кров

Для бійців у госпіталі Харкова та цивільних жителів у лікарнях міста терміново потребна кров усіх груп.
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День вдалий для спілкування та пізнання нового у всіх видах: розваги, подорожі, відпочинок, навчання, нові знайомства, ділові переговори. Можливі нові захоплення.
З ранку до самого вечора у Харкові небо буде вкрите хмарами. Дощ йтиме майже весь день. Вранці він досягне найбільшої сили, у другій половині дня послабшає, а ближче до вечора закінчиться.
У західних християн сьогодні Святвечір – день напередодні свята Різдва Христового. Назва «вечірка» походить, як вважають, від слова «сочиво» – це особлива зернова каша, зазвичай з медом та фруктами.
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