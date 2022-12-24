Театру Пушкіна у Харкові більше нема

Депутати обласної ради ухвалили важливе рішення про перейменування Харківського академічного російського драматичного театру імені Пушкіна.
Про це повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов, передає РЕДПОСТ.
«Відтепер заклад матиме назву «Харківський академічний драматичний театр», – зазначив він.
Рішення перейменувати театр у Харкові, прибравши з назви слова «російська» та «Пушкіна», голова ХОВА назвав своєчасним.
«Росіяни майже рік демонструють своє справжнє ставлення до культурного фонду та історичних пам'яток Харкова – рівняють місто з землею, знищують культурні надбання, самі ж цілять у будівлі, що названі на честь їхніх письменників та діячів. Тільки у березні цей театр тричі потрапляв під ворожив обстріл: тоді росіяни пошкодили приміщення художнього цеху, вибухова хвиля вразила вікна, двері. Нація вандалів, яка не шанує минуле, не заслуговує на майбутнє» – сказав він.
Нагадаємо, раніше у Харкові було демонтовано і відправлено на відповідальне зберігання погруддя Пушкіна.
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