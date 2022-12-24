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24.12.2022  15:02   Рита Парфенова

Театру Пушкіна у Харкові більше нема

Депутати обласної ради ухвалили важливе рішення про перейменування Харківського академічного російського драматичного театру імені Пушкіна.

t.me/synegubov

Про це повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов, передає РЕДПОСТ.

«Відтепер заклад матиме назву «Харківський академічний драматичний театр», – зазначив він.

Рішення перейменувати театр у Харкові, прибравши з назви слова «російська» та «Пушкіна», голова ХОВА назвав своєчасним.

«Росіяни майже рік демонструють своє справжнє ставлення до культурного фонду та історичних пам'яток Харкова – рівняють місто з землею, знищують культурні надбання, самі ж цілять у будівлі, що названі на честь їхніх письменників та діячів. Тільки у березні цей театр тричі потрапляв під ворожив обстріл: тоді росіяни пошкодили приміщення художнього цеху, вибухова хвиля вразила вікна, двері. Нація вандалів, яка не шанує минуле, не заслуговує на майбутнє» – сказав він.

Нагадаємо, раніше у Харкові було демонтовано і відправлено на відповідальне зберігання погруддя Пушкіна.

Источник:   Телеграм/Олег Синєгубов
 Тэги:  театр пушкина, харьков
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