09.11.2022 19:39 Рита Парфенова

У Харкові демонтували погруддя Пушкіна (відео)

Погруддя Пушкіна демонтовано і відправлено на відповідальне зберігання.

Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на міськраду.



У міськраді зазначилди, що подальшу долю пам’ятника - чи буде він зберігатися у музеї, чи йому знайдеться інше місце у культурному та історичному просторі Харкова - вирішуватимуть харків‘яни після Перемоги України. Цей пам’ятник, а, можливо й інші, мають бути збережені, а їхню подальшу долю демократичним шляхом, але вже у мирний час, вирішуватимуть саме харків’яни.



Харків є одним з найпострадаліших міст України від рашистської зброї та агресії. У міській раді розуміють почуття тих харків‘ян, які не бажають бачити у своєму місті російські топоніми і поділяють їхнє бажання переосмислити культурне та історичне середовище міста. Як один з варіантів такого переосмислення - погруддя Пушкіна може стати частиною експозиції, присвяченій українському національно-визвольному руху, адже більше ста років тому, ще перед революцією 1917 року, його збиралися знести активісти цього руху.



Але в який спосіб це питання буде розв‘язане - вирішуватимуть саме харків‘яни після Перемоги України.

Нагадаємо, пам'ятник Олександру Пушкіну у Харкові має статус національного значення, і питання його перенесення має вирішувати Кабінет Міністрів України.