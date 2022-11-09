У Харкові демонтували погруддя Пушкіна (відео)

Погруддя Пушкіна демонтовано і відправлено на відповідальне зберігання.
Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на міськраду.
У міськраді зазначилди, що подальшу долю пам’ятника - чи буде він зберігатися у музеї, чи йому знайдеться інше місце у культурному та історичному просторі Харкова - вирішуватимуть харків‘яни після Перемоги України. Цей пам’ятник, а, можливо й інші, мають бути збережені, а їхню подальшу долю демократичним шляхом, але вже у мирний час, вирішуватимуть саме харків’яни.
Харків є одним з найпострадаліших міст України від рашистської зброї та агресії. У міській раді розуміють почуття тих харків‘ян, які не бажають бачити у своєму місті російські топоніми і поділяють їхнє бажання переосмислити культурне та історичне середовище міста. Як один з варіантів такого переосмислення - погруддя Пушкіна може стати частиною експозиції, присвяченій українському національно-визвольному руху, адже більше ста років тому, ще перед революцією 1917 року, його збиралися знести активісти цього руху.
Але в який спосіб це питання буде розв‘язане - вирішуватимуть саме харків‘яни після Перемоги України.
Нагадаємо, пам'ятник Олександру Пушкіну у Харкові має статус національного значення, і питання його перенесення має вирішувати Кабінет Міністрів України.
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