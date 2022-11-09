09.11.2022 19:20 Віталій Хінєвіч

Чоловік у Харківській області безкоштовно давав паливо окупантам

Власник АЗС добровільно постачав безкоштовно паливо окупантам.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську обласну прокуратуру.

Повідомляється, що 43-річний власник АЗС у Куп’янську, який з кінця квітня добровільно поставляв безкоштовно паливо окупантам, щоб ті могли заправляти військову техніку. Саме ту техніку, якою окупанти кожного дня обстрілювали населені пункти Харківщини та вбивали мирних українців.

Крім того, він надав вказівки своїм підлеглим безкоштовно заправляти службові автівки російських військовослужбовців.

За «самовіддану» роботу окупанти віддячили пособнику та видали йому «патент на торговую деятельность, сферу общественного питания, сферу обслуживания населения», специфікація: «розничная торговля топливом».

За процесуального керівництва Куп’янської окружної прокуратури Харківської області йому заочно повідомлено про підозру за фактом пособництва державі-агресору (ч. 1 ст. 111-2 КК України).

Нагадаємо, у Харкові лікарі надали допомогу 77 дітям, які постраждали від рук окупантів.