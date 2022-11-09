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09.11.2022  19:03   Рита Парфенова

На Харківщині ворог наніс удар з БпЛА

На Слобожанському напрямку військові рф застосували ударний БпЛА.


t.me/spravdi

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.

Також на Слобожанському напрямку ворог вів обстріли з мінометів, реактивної та ствольної артилерії в районах населених пунктів Григорівка і Колодязне.

Із артилерії різних типів обстріляв місто Куп’янськ.

Нагадаємо, протягом доби з 8 по 9 листопада військові рф обстрілювали населені пункти Харківщини на Слобожанскому та Куп’янському напрямку.

 

Источник:   Генштаб ЗСУ
 Тэги:  генштаб, харьков, агрессия россии
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