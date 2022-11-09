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09.11.2022  18:30   Віталій Хінєвіч

У Харкові автобус №204 змінить маршрут

Автобус із 10 листопада змінить маршрут.


gortransport.kharkov.ua
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську міську раду.
 
Повідомляється, що автобус №204е з четверга, 10 листопада, курсуватиме за зміненим маршрутом.
 
Як зазначили у Департаменті інфраструктури, це зроблено для впорядкування роботи міського наземного пасажирського транспорту на період воєнного стану.
 
Так, автобус №204е ходитиме за таким маршрутом: вул. Наталії Ужвій (коло тролейбуса) – вул. Гвардійців-Широнінців – вул. Бучми – пр. Тракторобудівників – пр. Архітектора Альошина – пр. Олександрівський – пр. Індустріальний – пр. Героїв Харкова – автостанція «Індустріальна» (у зворотному напрямку: пр. Героїв Харкова – вул. Роганська – вул. Миру – вул. Дванадцятого Квітня – пр. Олександрівський – пр. Архітектора Альошина і далі за маршрутом).
 
Источник:   Харківська міська рада
 Тэги:  харьков, автобус
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