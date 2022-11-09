09.11.2022 17:50 Віталій Хінєвіч

Фахівці повернули газопостачання ще до тисячі будинків Харківської області

За добу фахівці АТ «Харківгаз» відновили газопостачання до понад тисячі осель мешканців звільнених Куп‘янського, Чугуївського, Ізюмського районів області.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на АТ "Харківгаз".

Повідомляється, що у Куп‘янському районі відновлена подача газу у ще один, звільнений ЗСУ, населений пункт. До газопостачання підключені понад 700 будинків села Новоосинове. Тривають ремонти та пуски газу у Ківшарівці.

В Чугуївському районі природний газ надійшов до десятків будинків села Миколаївка. Продовжуються ремонти обстріляних ворогом розподільних та будинкових газопроводів в селах Гракове та Мосьпанове.

Одночасно не зупиняються ремонтні роботи на газорозподільних мережах в Ізюмському та Харківському районах.

Нагадаємо, фахівці відновлюють електропостачання в Старому Салтові.