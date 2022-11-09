Фахівці повернули газопостачання ще до тисячі будинків Харківської області

За добу фахівці АТ «Харківгаз» відновили газопостачання до понад тисячі осель мешканців звільнених Куп‘янського, Чугуївського, Ізюмського районів області.
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Присвятіть день тому, що вам справді дорого. Вітається спілкування з рідними та коханими людьми.
З ранку до самого вечора у Харкові небо буде вкрите хмарами. Без опадів.
Щороку 9 листопада у нашій країні відзначають День української писемності та мови. Він заснований на честь літописця Нестора, послідовника знаменитих Кирила та Мефодія – творців слов'янської писемності.
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