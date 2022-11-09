09.11.2022 13:20 Віталій Хінєвіч

Фахівці відновлюють електропостачання в Старому Салтові

Фахівці Вовчанського району електричних відремонтували частину пошкодженого обладнання та заживили понад 500 споживачів села Старий Салтів Чугуївського району.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на АТ «Харківобленерго».

Повідомляється, що енергетикам, на місце робіт доводиться добиратися на моторному човні, адже міст Старосалтівської дамби частково зруйновано. Поблизу населеного пункту пошкоджено до 80% електромережі.

"Розбиті підстанції, опори, роз'єднувачі та ізоляція – ось що наші електромонтери побачили після того, як українські військові звільнили цю територію. Пошкодження отримали майже всі прольоти повітряних ліній електропередачі. До того ж, залишилося дуже багато мін. Це, звісно, ускладнює роботу та збільшує час, необхідний для відновлення електропостачання жителям селища", — зазначили у Вовчанському РЕМ.

Ремонтні бригади працюють поблизу Старого Салтова вже третій тиждень. Енергетикам поки що важко назвати точні терміни повного відновлення електромережі через роботу саперів з розмінування території та великі обсяги пошкоджень. На допомогу місцевим фахівцям долучили бригаду Мерефянського РЕМ.

"Ми зробимо все від нас залежне, щоб якнайшвидше повернути світло до домівок місцевих мешканців", – підкреслили в обленерго.

Нагадаємо, сапери розповіли, як відбувається розмінування Харківської області.