У Харкові патрульні знайшли угнаний автомобіль

Правоохоронці розповілі, що під час патрулювання Салтівського району міста, на вулиці Владислава Зубенка, увагу поліцейських привернув припаркований автомобіль Citroen. Автівка була без номерних знаків та мала явні пошкодження.

Правоохоронці розповілі, що під час патрулювання Салтівського району міста, на вулиці Владислава Зубенка, увагу поліцейських привернув припаркований автомобіль Citroen. Автівка була без номерних знаків та мала явні пошкодження.