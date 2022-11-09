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09.11.2022  13:23   Рита Парфенова

У Харкові патрульні знайшли угнаний автомобіль

Автівка без номерів та з пошкодженями була припаркована на одній з вулиць Салтовки.

У Харкові патрульні знайшли угнаний автомобіль
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Патрульну поліцію у Харківській області.
 
Правоохоронці розповілі, що під час патрулювання Салтівського району міста, на вулиці Владислава Зубенка, увагу поліцейських привернув припаркований автомобіль Citroen. Автівка була без номерних знаків та мала явні пошкодження.
Патрульні встановили, що автомобіль підпадав під поліцейські орієнтування. Під час перевірки VIN номеру стало відомо, що транспортний засіб розшукують правоохоронці. Згідно з наявними базами даних автомобіль перебуває у розшуку за незаконне заволодіння.
 
Обставини на місці події встановлювала слідчо-оперативна група районного управління поліції. Надалі справою займуться слідчі.

Нагадаємо, по Харкову каталися на мотоциклі, який був у міжнародного розшуку.

 

Источник:   Патрульна поліція
 Тэги:  угон, полиция, харьков
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