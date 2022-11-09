09.11.2022 13:52 Рита Парфенова

Пам’ятник Пушкіну у Харкові закрили за рекомендаціями Інституту національної пам’яті

Пам'ятник Олександру Пушкіну у Харкові має статус національного значення, і питання його перенесення має вирішувати Кабінет Міністрів України.

Таку відповідь на звернення громадськості надали у Харківській обласній військовій адміністрації, повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на міськраду.



Наразі постамент закривають, керуючись рекомендаціями Інституту національної пам’яті, оприлюдненими 1 листопада 2022 року. Там сказано: «За умови, коли цілісне переміщення технічно неможливе, варто закрити ці об'єкти тимчасовими конструкціями до подальшого розв'язання питання задля уникнення актів вандалізму».

Нагадаємо, у березні були укріплені мішками з піском монументи Кобзарю та "Летуча Україна".