Пам’ятник Пушкіну у Харкові закрили за рекомендаціями Інституту національної пам’яті

Пам'ятник Олександру Пушкіну у Харкові має статус національного значення, і питання його перенесення має вирішувати Кабінет Міністрів України.
Таку відповідь на звернення громадськості надали у Харківській обласній військовій адміністрації, повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на міськраду.
Наразі постамент закривають, керуючись рекомендаціями Інституту національної пам’яті, оприлюдненими 1 листопада 2022 року. Там сказано: «За умови, коли цілісне переміщення технічно неможливе, варто закрити ці об'єкти тимчасовими конструкціями до подальшого розв'язання питання задля уникнення актів вандалізму».
Нагадаємо, у березні були укріплені мішками з піском монументи Кобзарю та "Летуча Україна".
Комментариев: 0
Присвятіть день тому, що вам справді дорого. Вітається спілкування з рідними та коханими людьми.
З ранку до самого вечора у Харкові небо буде вкрите хмарами. Без опадів.
Щороку 9 листопада у нашій країні відзначають День української писемності та мови. Він заснований на честь літописця Нестора, послідовника знаменитих Кирила та Мефодія – творців слов'янської писемності.
влажность:
давление:
ветер: