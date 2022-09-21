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21.09.2022  16:25   Віталій Хінєвіч

Унікальні історичні пам'ятники мають намір евакуювати у Харківській області

Окупанти розбили унікальний пам'ятник, який стояв на горі Кременець біля Ізюму тисячу років.

Харківська область
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Міністр культури та інформаційної політики України Олександра Ткаченко.
 
Повідомляється, що збереглися 8 із 9 кам‘яних половецьких баб, одна зруйнована майже прямим попаданням снаряда, поруч також зруйновано пам’ятник героям Другої світової війни.
 
«Разом з місцевими адміністраціями будемо, скоріше за все, евакуйовувати до Харкова половецьких баб і допомагати музею відновити дах, щоб зберегти експозицію», – сказав Олександр Ткаченко.
 
У Міністерстві культури та інформаційної політики України розповіли, що Половецькі кам'яні баби поблизу Ізюма – це унікальні намогильні кам'яні статуї половців (кипчаків, куманів), пам'ятки сакрального мистецтва IX-XIII ст. Вони символізували предків і ставилися в спеціально споруджених для них святилищах на вершинах високих курганів або пагорбів.
 
Нагадаємо, у Харківській області окупанти пошкодили 199 медичних закладів, ще 19 повністю знищено.
 
Источник:   Олександр Ткаченко
 Тэги:  харьков, памятник
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