21.09.2022 14:00 Віталій Хінєвіч

У Харківській області окупанти пошкодили 199 медичних закладів

Після деокупації Харківської області МОЗ отримав нові верифіковані дані про кількість зруйнованої медичної інфраструктури.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на МОЗ України.

Повідомляється, що на Харківщині пошкодили 199 медичних закладів, ще 19 повністю знищено.

Наразі в Харківську область доставляють численні партії критично важливих медикаментів, також проводиться комплексне оцінювання збитків, яких зазнала медична система.

«За понад 200 днів війни, не було жодного, аби росія не завдавала ударів по нашій медичній інфраструктурі. Те, що ми побачили на Харківщині після деокупації, – жахливо. Окупанти, порушуючи всі міжнародні Конвенції, свідомо руйнували лікарні та завдавали максимальних втрат медичній системі. Фактично кожен медзаклад, який перебував в окупації, – прошкоджений чи зруйнований. Крім того, окупанти викрали частину обладнання, ще частина пошкоджена від прямих влучень в медзаклади або ж понівечена вибуховою хвилею», – повідомив заступник міністра охорони здоров'я Богдан Боруховський.

МОЗ спільно з місцевою владою та Департаментом охорони здоров'я верифікує ступінь пошкодження кожного медичного закладу та їхню потребу в обладнанні.

Також триває робота над забезпеченням доступу людей до медичної допомоги. У населених пунктах, де зруйнована медична інфраструктура, завдяки співпраці з міжнародними партнерами з'являться мобільні амбулаторії та польові шпиталі. Зокрема, найближчим часом польовий госпіталь, який надаватиме широкий спектр послуг для пацієнтів.

Водночас одразу після деокупації регіону розпочато роботу над напрацюванням комплексного плану відновлення медичної інфраструктури. Першочергово відновлюватимуться ті медзаклади, які зазнали незначних пошкоджень і якнайшвидше зможуть відновити прийом пацієнтів.