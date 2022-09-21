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21.09.2022  14:02   Рита Парфенова

Вночі ворог вдарив ракетою по залізничній колії у Харкові (фото)

Поліція фіксує наслідки нічного обстрілу Холодногірського району Харкова.

Новини Харкова: фото ракетного обстрілу залізничної колії

Як передає РЕДПОСТ з посиланням на Поліцію Харківської області, 21 вересня о 01:50 військові рф здійснили обстріл з реактивних систем залпового вогню Холодногірського району.

Одна з ракет потрапила на залічничні колії. Згідно інформации ДСНС, внаслідок влучання загорівся залізничний вагон на площі 90 кв.м., частково зруйновані 2 адмінбудівлі. Постраждалих немає.

Новини Харкова: фото ракетного обстрілу залізничної колії

Також внаслідок влучання снарядів пошкоджені дві багатоповерхівки, вибиті вікна, частково відсутні стіни та дах. Одна людина поранена. 10 громадян, які через руйнування сходової клітини були заблоковані у квартирах, врятовані.

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На місця подій виїжджала слідчо-оперативна група відділу поліції №2 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області. Поліцейські провели огляди, зібрали речові докази, задокументували злочини.

Новини Харкова: фото ракетного обстрілу залізничної колії

Слідчим  вирішується питання про відкриття кримінального провадження за ч. 1 ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України.. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від восьми до дванадцяти років.

Нагадаємо, ракета пошкодила сходові клітини багатоповерхівки у Холодногірському районі, бійці ДСНС рятували мешканців будинку за допомогою автодрабини.

Новини Харкова: фото ракетного обстрілу залізничної колії Новини Харкова: фото ракетного обстрілу залізничної колії

Источник:   Поліція Харківської області
 Тэги:  ракетный удар, обстрел, харьков, агрессия россии
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