Вночі ворог вдарив ракетою по залізничній колії у Харкові (фото)

Поліція фіксує наслідки нічного обстрілу Холодногірського району Харкова.
Як передає РЕДПОСТ з посиланням на Поліцію Харківської області, 21 вересня о 01:50 військові рф здійснили обстріл з реактивних систем залпового вогню Холодногірського району.
Одна з ракет потрапила на залічничні колії. Згідно інформации ДСНС, внаслідок влучання загорівся залізничний вагон на площі 90 кв.м., частково зруйновані 2 адмінбудівлі. Постраждалих немає.
Також внаслідок влучання снарядів пошкоджені дві багатоповерхівки, вибиті вікна, частково відсутні стіни та дах. Одна людина поранена. 10 громадян, які через руйнування сходової клітини були заблоковані у квартирах, врятовані.
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На місця подій виїжджала слідчо-оперативна група відділу поліції №2 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області. Поліцейські провели огляди, зібрали речові докази, задокументували злочини.
Слідчим вирішується питання про відкриття кримінального провадження за ч. 1 ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України.. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від восьми до дванадцяти років.
Нагадаємо, ракета пошкодила сходові клітини багатоповерхівки у Холодногірському районі, бійці ДСНС рятували мешканців будинку за допомогою автодрабини.
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