21.09.2022 14:15 Віталій Хінєвіч

Пацієнтів спеціалізованого закладу в селі Стрілеча евакуювали до Харкова

Медичний персонал та пацієнтів евакуювали в Харків зі спеціалізованого закладу в селі Стрілеча, що розташоване в кількох кілометрах від кордону з рф та обстрілюються ворогом.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на главу ХОВА Олега Синєгубова.

Повідомляється, що понад 600 пацієнтів медичного закладу було евакуйовано до Харкова, де вони продовжать лікування в спеціалізованих клініках. Також до Харкова з клініки у Стрілечій будуть вивезені ліки та продукти харчування.

«Дякую усім причетним до евакуації: медикам, співробітникам обласної та районної адміністрацій, рятувальникам Головного управління ДСНС в Харківській області, волонтерам «Червоного Хреста». Попри ризики для власного життя - ви врятували сотні людей!»,- подякував Олег Синєгубов.

Нагадаємо, у прикордонному селі Стрілече Харківського району окупанти влучили з танка по цивільному авто, загинули 2 жінки.