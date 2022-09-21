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21.09.2022  14:15   Віталій Хінєвіч

Пацієнтів спеціалізованого закладу в селі Стрілеча евакуювали до Харкова

Медичний персонал та пацієнтів евакуювали в Харків зі спеціалізованого закладу в селі Стрілеча, що розташоване в кількох кілометрах від кордону з рф та обстрілюються ворогом.

Швидка допомога
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на главу ХОВА Олега Синєгубова.
 
Повідомляється, що понад 600 пацієнтів медичного закладу було евакуйовано до Харкова, де вони продовжать лікування в спеціалізованих клініках. Також до Харкова з клініки у Стрілечій будуть вивезені ліки та продукти харчування.
 
«Дякую усім причетним до евакуації: медикам, співробітникам обласної та районної адміністрацій, рятувальникам Головного управління ДСНС в Харківській області, волонтерам «Червоного Хреста». Попри ризики для власного життя - ви врятували сотні людей!»,- подякував Олег Синєгубов.
 
Нагадаємо, у прикордонному селі Стрілече Харківського району окупанти влучили з танка по цивільному авто, загинули 2 жінки.
 
Источник:   Олег Синєгубов
 Тэги:  харьков, эвакуация
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