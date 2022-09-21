    
Главная Новини Харкова Надзвичайні події Обстріл Холодногірського району Харкова: жильці дев'ятиповерхівки залишали будинок по автодрабині (відео)
21.09.2022  11:04   Рита Парфенова

Обстріл Холодногірського району Харкова: жильці дев'ятиповерхівки залишали будинок по автодрабині (відео)

Близько другоїх години ночі 21 вересня ворог наніс удари по Холодногірському району Харкова.



Як повідомили у прес-службі ДСНС, снаряди влучили у 2 житлові багатоповерхівки, залізничний вагон та 2 адміністративні будівлі, передає РЕДПОСТ.

Одна ракета зруйновала технічний поверх 10-типоверхівки, постраждала одна людина, пожежі не трапилось.

В другому віпадку снаряд прилетів у технічний поверх, часткових руйнувань також зазнала й сходова клітина 9-типоверхового житлового будинку. Десять мешканців опинились заблокованими в своїх квартирах і не мали змоги самостійно залишити небезпечну зону руйнацій. Рятувальники вжили всіх можливих заходів щодо їх порятунку та визволення з бетонних пасток. Було задіяно 7 одиниць техніки та близько 30 осіб особового складу ДСНС. Людей спускали з висоти за допомогою автодрабини, проводились роботи щодо деблокування завалів, розчищення шляхів евакуації. Завдяки оперативним діям надзвичайників всі люди були врятовані, постраждалих немає.

В наслідок третього влучання загорівся залізничний вагон на площі 90 кв.м., частково зруйновані 2 адмінбудівлі. Постраждалих немає.

Загалом за добу з 20 по 21 вересня рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснилио 26 оперативних виїздів, з яких:
10 – на ліквідацію пожеж, у т.ч. 3 пожежі, спричинені ворожими обстрілами,
5 – на аварійно-рятувальні роботи,
8 – для надання допомоги населенню, поліції та комунальникам,
3 – інші виїзди.

Нагадаємо, минулої доби противник обстрілював з артилерії населені пункти Харківської області.




 

Источник:   ДУ ДСНС
 Тэги:  пожар, обстрел, харьков, гсчс, агрессия россии
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
20.09 Надзвичайні події Спалахнуло авто у центрі: харківські поліцейські прийшли на допомогу (фото) 20.09 Надзвичайні події Пожежа в Харкові: на Салтівці вщент згоріли МАФи (відео) 20.09 Надзвичайні події Харків на ранок 20 серпня. Оперативна обстановка від ДСНС
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2022 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 