21.09.2022 11:04 Рита Парфенова

Обстріл Холодногірського району Харкова: жильці дев'ятиповерхівки залишали будинок по автодрабині (відео)

Близько другоїх години ночі 21 вересня ворог наніс удари по Холодногірському району Харкова.





Як повідомили у прес-службі ДСНС, снаряди влучили у 2 житлові багатоповерхівки, залізничний вагон та 2 адміністративні будівлі, передає РЕДПОСТ.



Одна ракета зруйновала технічний поверх 10-типоверхівки, постраждала одна людина, пожежі не трапилось.



В другому віпадку снаряд прилетів у технічний поверх, часткових руйнувань також зазнала й сходова клітина 9-типоверхового житлового будинку. Десять мешканців опинились заблокованими в своїх квартирах і не мали змоги самостійно залишити небезпечну зону руйнацій. Рятувальники вжили всіх можливих заходів щодо їх порятунку та визволення з бетонних пасток. Було задіяно 7 одиниць техніки та близько 30 осіб особового складу ДСНС. Людей спускали з висоти за допомогою автодрабини, проводились роботи щодо деблокування завалів, розчищення шляхів евакуації. Завдяки оперативним діям надзвичайників всі люди були врятовані, постраждалих немає.



В наслідок третього влучання загорівся залізничний вагон на площі 90 кв.м., частково зруйновані 2 адмінбудівлі. Постраждалих немає.



Загалом за добу з 20 по 21 вересня рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснилио 26 оперативних виїздів, з яких:

10 – на ліквідацію пожеж, у т.ч. 3 пожежі, спричинені ворожими обстрілами,

5 – на аварійно-рятувальні роботи,

8 – для надання допомоги населенню, поліції та комунальникам,

3 – інші виїзди.

Нагадаємо, минулої доби противник обстрілював з артилерії населені пункти Харківської області.







