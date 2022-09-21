21.09.2022 11:10 Віталій Хінєвіч

ПриватБанк відновив роботу відділення в Дергачах

ПриватБанк продовжує відновлювати роботу мережі в містечках, які найбільше постраждали на війни.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ПриватБанк.

Повідомляється, що в Харківській області відділення ПриватБанку відновили свою роботу у смт. Донець, у місті Барвінкове, а з 21 вересня у місті Дергачі.

«ПриватБанк поступово відновлює обслуговування на деокупованій території Харківщини. Сьогодні банк робить усе, щоб кожен мав можливість якісного та швидкого банківського обслуговування, разом з тим пам'ятаючи та дотримуючись усіх необхідних заходів з забезпечення безпеки співробітників та клієнтів»,- повідомили у ПриватБанку.

Незабаром планується відновлення роботи відділень у населених пунктах Балаклія, смт. Шевченкове та смт. Золочів. Поступово відновлюється робота банкоматів та сервісу для терміналів “Готівка на касі”.

Нагадаємо, додаток від ПриватБанку допоможе малому бізнесу на деокупованих територіях України.