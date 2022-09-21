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21.09.2022  11:10   Віталій Хінєвіч

ПриватБанк відновив роботу відділення в Дергачах

ПриватБанк продовжує відновлювати роботу мережі в містечках, які найбільше постраждали на війни.

ПриватБанк
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ПриватБанк.
 
Повідомляється, що в Харківській області відділення ПриватБанку відновили свою роботу у смт. Донець, у місті Барвінкове, а з 21 вересня у місті Дергачі.
 
«ПриватБанк поступово відновлює обслуговування на деокупованій території Харківщини. Сьогодні банк робить усе, щоб кожен мав можливість якісного та швидкого банківського обслуговування, разом з тим пам'ятаючи та дотримуючись усіх необхідних заходів з забезпечення безпеки співробітників та клієнтів»,- повідомили у ПриватБанку.
 
Незабаром планується відновлення роботи відділень у населених пунктах Балаклія, смт. Шевченкове та смт. Золочів. Поступово відновлюється робота банкоматів та сервісу для терміналів “Готівка на касі”.
 
Нагадаємо, додаток від ПриватБанку допоможе малому бізнесу на деокупованих територіях України.
 
Источник:   ПриватБанк
 Тэги:  харьков, приватбанк
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