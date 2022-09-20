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20.09.2022  11:40   Віталій Хінєвіч

Додаток від ПриватБанку допоможе малому бізнесу на деокупованих територіях України

Додаток «Термінал» допоможе швидше запустити малий бізнес на деокупованих територіях.

ПриватБанк
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ПриватБанк.
 
Повідомляється, що з початку війни можливість приймати безготівкову оплату за товари за допомогою смартфону стала тим самим рішенням, яке допомагає підприємцям в умовах війни не зупиняти бізнес та працювати безпечніше.
 
Додаток "Термінал" від ПриватБанку перетворює смартфон з NFC-модулем на базі ОС Android 8.0 і вище на повноцінний POS-термінал.
 
“Термінал” - це найкраще рішення, що дозволить оперативно відновити бізнес та торгівлю на звільнених від окупації територіях, поки банки відновлюють стаціонарну платіжну інфраструктуру. Ми бачимо, що завдяки використанню такої технології малий бізнес швидко відновився після першого шоку початку війни - з квітня 2022 року кількість підприємців, які скачали, зареєструвалися та почали приймати платежі в додатку “Термінал” зросла вдвічі, а обсяги оплат покупок через POS-термінал у смартфоні збільшилася майже в 10 разів”,- розповів член правління ПриватБанку Євген Заіграєв.
 
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Источник:   ПриватБанк
 Тэги:  приватбанк
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