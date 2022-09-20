Рівень радіації у Харкові на 20 вересня

Наскільки небезпечний радіаційний фон в місті та області, повідомили співробітники лабораторного центру.
Радіаційний фон у Харкові відповідає нормі, передає РЕДПОСТ.
За даними моніторингових досліджень, проведених фахівцями ГУ «Харківський ОЦКПГ МОЗ», станом на 19 вересня 2022 року рівні зовнішнього гамма-випромінювання складали:
Комментариев: 0
Сьогодні особливо добре ви почуватиметеся далеко від насидженого місця – у відрядженні, у роз'їздах, на відпочинку.
У Харкові сонце в цей день буде рідко з'являтися з-за хмар. Удень та ввечері йтиме дрібний дощ, який буде поступово посилюватися.
Сьогодні рекрутери, вони ж хедхантери, вони ж найманці, вони ж менеджери з підбору персоналу відзначають професійне свято.
влажность:
давление:
ветер: