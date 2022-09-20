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20.09.2022  12:05   Віталій Хінєвіч

У Карпатах погіршилися погодні умови (відео хуртовини)

На горі Піп Іван Чорногірський фіксується обмежена видимість.

сніг Карпати
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Чорногірський гірський пошуково-рятувальний пост.
 
Повідомляється, що станом на 08:20, 20.09.2022 на горі Піп Іван Чорногірський хмарно, видимість обмежена. Вітер південно-східній 4-6 м/с. Температура повітря -3°С.
 
Рятувальник Василь Фіцак поділився відео хуртовини та закликав людей утриматися від походів у гори через погіршення погодних умов.
 

Нагадаємо, У Харкові 20 вересня сонце буде рідко з'являтися з-за хмар. Удень та ввечері йтиме дрібний дощ, який буде поступово посилюватися.

Источник:   Чорногірський гірський пошуково-рятувальний пост.
 Тэги:  погода, карпати
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