20.09.2022 12:25 Віталій Хінєвіч

Міграційна служба України відновлює надання послуг у місті Первомайський

На жаль, в результаті збройної агресії рф проти нашої країни, багато мешканців Харківської області залишились без паспортних документів.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Державну міграційну службу України.

Повідомляється, що забезпечення населення дійсними документами, які посвідчують особу, є сьогодні одним з найголовніших завдань Державної міграційної служби України.

Міграційна служба відновила роботу Первомайського підрозділу у Харківській області, аби люди мали можливість відновити втрачені або знищені документи.

Крім того, у відділі ДМС місті Первомайський доступні такі послуги:

оформлення паспорта громадянина України у формі ID-картки вперше (в 14 років);

обмін паспорта-книжечки зразка 1994 року на ID-картку;

вклеювання фотографій до паспорта громадянина України при досягненні 25- та 45-річного віку;

одночасне оформлення ID-картки та паспорта громадянина України для виїзду за кордон;

оформлення паспорта громадянина України для виїзду за кордон.

Додаткову інофрмацію можна отримати за телефоном: +38 (05748) 3-69-64.

Нагадаємо, додаток від ПриватБанку допоможе малому бізнесу на деокупованих територіях України.