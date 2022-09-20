Міграційна служба України відновлює надання послуг у місті Первомайський

На жаль, в результаті збройної агресії рф проти нашої країни, багато мешканців Харківської області залишились без паспортних документів.
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Нагадаємо, додаток від ПриватБанку допоможе малому бізнесу на деокупованих територіях України.
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Сьогодні особливо добре ви почуватиметеся далеко від насидженого місця – у відрядженні, у роз'їздах, на відпочинку.
У Харкові сонце в цей день буде рідко з'являтися з-за хмар. Удень та ввечері йтиме дрібний дощ, який буде поступово посилюватися.
Сьогодні рекрутери, вони ж хедхантери, вони ж найманці, вони ж менеджери з підбору персоналу відзначають професійне свято.
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