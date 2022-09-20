    
Главная Цього дня Погода Прогноз погоди у Харкові на 20 вересня
20.09.2022  06:00   Рита Парфенова

Прогноз погоди у Харкові на 20 вересня

У Харкові сонце в цей день буде рідко з'являтися з-за хмар. Удень та ввечері йтиме дрібний дощ, який буде поступово посилюватися.

желтій лист в луже

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на сайт sinoptik.ua.

Вранці хмарно з проясненнями, ймовірність опадів 2%. Температура повітря +7°...+12°C (відчувається як +12°C). Вітер південний, 2 м/с. Вологість повітря 68%. Атмосферний тиск 750 мм рт.ст.

Вдень мінлива хмарність, ймовірність опадів 35%. Температура повітря +17°...+18°C (відчувається як +19°C). Вітер південно-східний, 3 м/с. Вологість повітря 52%. Атмосферний тиск 750 мм рт.ст.

Ввечері хмарно, ймовірність опадів 71%. Температура повітря +15°...+12°C (відчувається як +16°C). Вітер північно-східний, 2 м/с. Вологість повітря 70%. Атмосферний тиск 749 мм рт.ст.

Народні прикмети. Для цього дня характерні дощі. Молочні хмари 20 вересня віщують швидке похолодання.

Наші пращури помітили, якщо у цей день мороз, то весна буде холодною.

 

Тэги:  погода, прогноз погоды, харьков
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
19.09 Суспільство Погода в Україні на 20 вересня 19.09 Суспільство На горі Піп Іван Чорногірський зберігається сніговий покрив 19.09 Погода Прогноз погоди у Харкові на 19 вересня
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2022 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 