20.09.2022 06:00 Рита Парфенова

Прогноз погоди у Харкові на 20 вересня

У Харкові сонце в цей день буде рідко з'являтися з-за хмар. Удень та ввечері йтиме дрібний дощ, який буде поступово посилюватися.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на сайт sinoptik.ua.

Вранці хмарно з проясненнями, ймовірність опадів 2%. Температура повітря +7°...+12°C (відчувається як +12°C). Вітер південний, 2 м/с. Вологість повітря 68%. Атмосферний тиск 750 мм рт.ст.



Вдень мінлива хмарність, ймовірність опадів 35%. Температура повітря +17°...+18°C (відчувається як +19°C). Вітер південно-східний, 3 м/с. Вологість повітря 52%. Атмосферний тиск 750 мм рт.ст.



Ввечері хмарно, ймовірність опадів 71%. Температура повітря +15°...+12°C (відчувається як +16°C). Вітер північно-східний, 2 м/с. Вологість повітря 70%. Атмосферний тиск 749 мм рт.ст.



Народні прикмети. Для цього дня характерні дощі. Молочні хмари 20 вересня віщують швидке похолодання.



Наші пращури помітили, якщо у цей день мороз, то весна буде холодною.