20.09.2022 06:30 Рита Парфенова

Гороскоп на 20 вересня для всіх знаків зодіаку: що обіцяють зірки

Сьогодні особливо добре ви почуватиметеся далеко від насидженого місця – у відрядженні, у роз'їздах, на відпочинку.

Овен (21 березня – 20 квітня)

Категоричність Овнів та небажання йти на компроміс можуть спричинити розбіжності з оточуючими. Зірки радять подумати: якщо суперечка не принципова, то чому б і не поступитися?



Телець (21 квітня – 21 травня)

День роздоріжжя: сьогодні Тельцям доведеться зробити вибір. І після прийнятого тертя забути про інші варіанти, тому зірки закликають ретельно зважити всі «за» і «проти».



Близнюки (22 травня – 21 червня)

Бажання вперто тягнути Близнюків в один бік, а логіка та факти – в інший. Зірки радять Близнюкам не поспішати: велика ймовірність, що прийняте рішення може виявитися неправильним.



Рак (22 червня – 23 липня)

День надає Раку добрі можливості там, де можна зав'язати нові знайомства. Зірки радять обов'язково вибратися у світ – відвідати якийсь захід, посидіти у кафе чи просто сходити у гості.



Лев (24 липня – 23 серпня)

Лев не буде налаштований займатися рутинною роботою: у його голові шумить вітер далеких мандрівок. Зірки радять йому поєднати приємне з корисним, зайнявшись плануванням відпочинку, навіть якщо він поки що і не передбачається.



Діва (24 серпня – 23 вересня)

Діві потрібно внести в своє життя якнайбільше різноманітності, побувавши там, де вона ще не бувала, і обзавівшись новими враженнями. Прогулянка парком, романтичне знайомство, погляд у вікно електрички або в ілюмінатор літака – все це поверне яскравість фарб.



Терези (24 вересня – 23 жовтня)

Зірки радять Терезам провести якомога більше часу поза домом – це шанс чудово провести час і зав'язати цікаві знайомства. Пам'ятайте: добрий день не починається з будильника і не закінчується телевізором.



Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)

День провокуватиме конфліктні ситуації, і якщо Скорпіон захоче обійти гострі кути, йому доведеться проявити всі свої дипломатичні здібності.



Стрілець (23 листопада – 21 грудня)

Ключ до успіху Стрільця – допомога і сприяння людей, що знаходяться поруч. Варто уважно прислухатися до того, що говорять довкола: з розмов оточуючих Стрілець може дізнатися про щось цікаве – наприклад, інформацію чи цінну ідею.



Козеріг (22 грудня – 20 січня)

Козеріг може миттєво спалахнути інтересом до чогось, а також сам здатний заразити емоціями оточуючих! Можливо, саме у нього виникне нове хобі чи романтичне знайомство, а може, Козеріг сам послужить натхненником якогось проекту.



Водолій (21 січня – 19 лютого)

День не дуже вдалий для того, щоб почати втілювати ідеї в життя, але для того, щоб їх генерувати, підходить ідеально! Плани, продумані Водолієм, виявляться слушними і мають добрі шанси на успіх.



Риби (20 лютого – 20 березня)

Найкраще рішення – провести день у русі. Заняття фітнесом, шопінг, нові знайомства – все це просто життєво необхідне Рибам. Головне – не втрачати контроль над ситуацією і над собою.