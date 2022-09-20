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20.09.2022  07:30   Рита Парфенова

20 вересня: яке сьогодні свято, прикмети, традиції та заборони дня

Сьогодні рекрутери, вони ж хедхантери, вони ж найманці, вони ж менеджери з підбору персоналу відзначають професійне свято.

20 вересня – день хедхантера



20 вересня 2001 року кілька кадрових агенцій з Білорусії, Грузії, Росії, Киргизстану, Казахстану та України заснували та вперше відзначили День рекрутера. Проведення Днів рекрутера було підтримано чотирнадцятьма громадськими організаціями країн СНД.
До теперішнього часу День рекрутера вже перетворився на соціально-значиму подію, в ході якої професіонали кадрової індустрії діляться з громадськістю цікавою та корисною інформацією щодо ситуації на ринку праці.

Також цього дня

1246 року в Орді за відмову поклонятися ідолам убитий Великий князь київський Михайло Всеволодович.
 
1378 – були одночасно обрані два Папи – Урбан VI та Клемент VII, – у католицькій церкві розпочалася Велика Смута (Схізма), яка тривала майже 40 років.

1610 — полководець Речі Посполитої Станіслав Жолкевський захопив Москву.
 
1778 – народився Фаддей Беллінсгаузен, керівник 1-ї антарктичної експедиції на шлюпах «Схід» та «Мирний», під час якої було відкрито Білий континет (1820).

1870 — завершено об'єднання Італії.
 
1934 – народилася Софі Лорен (справжнє ім'я Софія Віллане Шиколоне), італійська кіноактриса та гіперсекс-символ свого часу.
 
1946 – відбулося відкриття першого Канського кінофестивалю.
 
1948 – народився Джордж Мартін, американський письменник-фантаст, сценарист та продюсер. Автор популярного циклу книг у жанрі фентезі «Пісня Льоду та Вогню».
 
1954 – перша програма мовою Фортран виконується ЕОМ.
 
1999 – у Бельгії, у місті Антверпені розпочала роботу «школа повій». На курси можуть бути зараховані не лише «початківці», а й ті, хто хоче підвищити рівень своєї професійної майстерності.
 
2000 – влада Тайваню заарештувала 25-річного Чен Інь-Хао, творця знаменитого комп'ютерного вірусу CIH («ЧИХ»), названого за ініціалами автора. У народі вірус відомий як «Чорнобиль», оскільки одна з його версій активувалася 26 квітня, у річницю аварії на атомній електростанції.
 
Іменини відзначають: Андрій, Василь, Григорій, Євген, Іван, Лев, Лука, Макар, Михайло, Микола, Олександр, Петро, ​​Степан.

Тэги:  праздник, календарь, харьков, день в истории, приметы, традиции, запреты, именинники
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