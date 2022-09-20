20.09.2022 08:17 Рита Парфенова

У Харкові гасили пожежу на місці історічного маєтку: є постраждалі (фото)

Увечері 19 вересня сталася пожежа в Новобаварському районі Харкова.

Як передає РЕДПОСТ з посиланням на прес-службу ДСНС, повідомлення про пожежу на вулиці Скурідіна Дача, 1 надійшло на номер "101" 19 вересня о 20:49. Горів приватний двоповерховий будинок на двох власників.



На час прибуття перших рятувальних підрозділів вогонь встиг розповсюдитись на дах будинку, його другий поверх, а також охопив прибудови до нього. Загальна площа горіння складала біля 250 кв.м.

В результаті дії відкритого полум'я постраждало 2 людей. Чоловік, 1964 року народження, отримав опіки верхніх кінцівок і був госпіталізований до опікового центру. Жінка, 1959 року народження, отримала дещо легші опіки кінцівок і від госпіталізації відмовилась.



На місці події працювали 8 оперативних підрозділів ДСНС. О 22:07 рятувальникам вдалось локалізувати та о 03:09 повністю ліквідувати пожежу. Причина її виникнення наразі з'ясовується.

Нагадаємо, у Харкові та області за добу з 19 по 20 вересня сталося п’ять пожеж.