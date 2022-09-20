20.09.2022 08:37 Рита Парфенова

Ворог обстрілює населені пункти на півночі від Харкова (відео)

Противник обстрілює позиції наших військ вздовж лінії зіткнення, перегруповує свої війська, постійно веде повітряну розвідку.





Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.

На Слобожанському напрямку противник здійснював обстріли з танків, мінометів та артилерії різних типів в районах населених пунктів Козача Лопань, Шевченкове, Дергачі, Кам’янка, Стрілеча, Глибоке та Дворічна.



Також у Генштабі повідомили, що ракетні війська і артилерія за минулу добу задали вогневого ураження по 16 об’єктах противника. Зокрема по 6 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, 7 районах зосередження артилерії, а також 3 складах боєприпасів. Загальні втрати ворога уточнюються.



Авіація Сил оборони уразила 24 райони зосередження живої сили і військової техніки противника, 4 позиції зенітних ракетних комплексів та один склад боєприпасів.



Крім того, наші підрозділи протиповітряної оборони, на різних напрямках, знищили літак Су-25, керовану авіаційну ракету та три БпЛА противника.

Нагадаємо, окупанти намагаються мобілізувати чоловіків на територіях Луганської області, які було окуповано у 2022 році.