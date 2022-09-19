19.09.2022 14:36 Дмитро Колонєй

Окупанти мобілізують чоловіків на захоплених територіях

Про це інформує воєнна розвідка України.

Як повідомляє РЕДПОСТ , з посиланням на ГУР МО України, окупанти намагаються мобілізувати чоловіків на територіях Луганської області, які було окуповано у 2022 році. Зокрема у Сєвєродонецьку планувалось знайти 500 чоловіків, які мали поповнити склад 2 армійського корпусу та підрозділи так званої «народної міліції». Наразі програма «мобілізації» повністю провалена.

На зборах місцевих жителів, які представники окупаційної адміністрації провели у селищі Мирне Херсонської області за участі військових агресора, обговорювалось питання набору місцевих чоловіків до складу «народної міліції». Було зазначено, що освіта, вік, фізичний та моральний стан не мають жодного значення.

Окрім цього на зборах обговорювали питання отримання російських паспортів та майбутнього пенсійного забезпечення. Представники окупаційної адміністрації розповіли «високий рівень життя» пенсіонерів рф. А також, що кожного з них влада обов’язково щорічно «відправляє у туристичні подорожі».