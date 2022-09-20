Харків на ранок 20 серпня. Оперативна обстановка від ДСНС

У Харкові та області за добу з 19 по 20 вересня сталося п’ять пожеж.
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на оперативну інформацію Головного управління ДСНС України в Харківській області на 7.00 20 вересня.
За добу з 19 по 20 вересня рятувальники Харківського гарнізону ДСНС продовжували виконувати службові обов’язки в умовах воєнного часу.
Протягом звітного періоду здійснено 26 оперативних виїздів, з яких:
5 – на ліквідацію пожеж,
2 – на аварійно-рятувальні роботи,
14 – для надання допомоги населенню, поліції та комунальникам,
5 – інші виїзди.
Нагадаємо, 19 вересня о 20:49 на вулиці Скурідіна Дача, 1 трапилася пожежа у приватному двоповерховому будинку на двох власників.
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Сьогодні особливо добре ви почуватиметеся далеко від насидженого місця – у відрядженні, у роз'їздах, на відпочинку.
У Харкові сонце в цей день буде рідко з'являтися з-за хмар. Удень та ввечері йтиме дрібний дощ, який буде поступово посилюватися.
Сьогодні рекрутери, вони ж хедхантери, вони ж найманці, вони ж менеджери з підбору персоналу відзначають професійне свято.
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