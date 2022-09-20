20.09.2022 08:50 Рита Парфенова

Харків на ранок 20 серпня. Оперативна обстановка від ДСНС

У Харкові та області за добу з 19 по 20 вересня сталося п’ять пожеж.



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Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на оперативну інформацію Головного управління ДСНС України в Харківській області на 7.00 20 вересня.

За добу з 19 по 20 вересня рятувальники Харківського гарнізону ДСНС продовжували виконувати службові обов’язки в умовах воєнного часу.



Протягом звітного періоду здійснено 26 оперативних виїздів, з яких:

5 – на ліквідацію пожеж,

2 – на аварійно-рятувальні роботи,

14 – для надання допомоги населенню, поліції та комунальникам,

5 – інші виїзди.



Нагадаємо, 19 вересня о 20:49 на вулиці Скурідіна Дача, 1 трапилася пожежа у приватному двоповерховому будинку на двох власників.