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20.09.2022  08:50   Рита Парфенова

Харків на ранок 20 серпня. Оперативна обстановка від ДСНС

У Харкові та області за добу з 19 по 20 вересня сталося п’ять пожеж.


facebook.com/MNSKHARKIV

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на оперативну інформацію Головного управління ДСНС України в Харківській області на 7.00 20 вересня.

За добу з 19 по 20 вересня рятувальники Харківського гарнізону ДСНС продовжували виконувати службові обов’язки в умовах воєнного часу.

Протягом звітного періоду здійснено 26 оперативних виїздів, з яких:
5 – на ліквідацію пожеж,
2 – на аварійно-рятувальні роботи,
14 – для надання допомоги населенню, поліції та комунальникам,
5 – інші виїзди.

Нагадаємо, 19 вересня о 20:49 на  вулиці Скурідіна Дача, 1 трапилася пожежа у приватному двоповерховому будинку на двох власників.

Источник:   ДУ ДСНС
 Тэги:  пожар, харьков, гсчс, агрессия россии
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