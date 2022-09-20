20.09.2022 09:04 Рита Парфенова

Більше тисячі вибухонебезпечних предметів знешкодили на деокупованих територіях Харківської області

На території деокупованих міст Ізюм та Балаклія піротехніки ДСНС знешкодили за добу 1110 одиниць вибухонебезпечних предметів





Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на оперативну інформацію Головного управління ДСНС України в Харківській області.

На деокупованих територіях Харківщини продовжував працювати зведений загін ДСНС. Бійці загону розбирали завали, демонтували аварійні конструкції зруйнованих будівель, подавали струм від електрогенераторів для забезпечення робіт аварійних служб тощо.



У містах міст Балаклія та Ізюм піротехнічні розрахунки ДСНС обстежували ліній електромереж, автомобільні дороги, газові трубопроводи, залізничні колії, лікарні, кладовища, навчальні заклади, інші забруднені ВНП території.



Загалом за добу піротехніки ліквідували 1110 ворожих боєприпасів та вибухівок. Зокрема виявлено велику кількість протипіхотних мін ПФМ-1 (так званих "пелюсток»), які заборонені усіма міжнародними конвенціями.



ДСНС звертається до мешканців деокупованих територій з проханням оминати траву, не ходити до лісу, пересуватись лише у перевірених місцях з твердим покриттям. Розкажіть про небезпеку від боєприпасів дітям.

Нагадаємо, у Харкові та області за добу з 19 по 20 вересня сталося п’ять пожеж.