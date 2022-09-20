Як виглядають катівні в Ізюмі (відео)

Слідчі збирають докази військових злочинів у відділу поліції в Ізюмі, який армія рф перетворила у свою базу.
Про це розповів начальник Слідчого управління ГУ Нацполіції у Харківській області Сергій Болвінов, передає РЕДПОСТ.
За його словами, в відділку поліції Ізюма, як і в інших містах Харківської області, рашисти влаштували в’язницю та кімнату тортур.
Слідчі ведуть огляд, вже знайдені журнали з списком затриманих, які вели рашисти, а також інструменти катувань - електричні кабелі. Також вивчається кожна камера, де тримали людей - вилучаються зразки ДНК та відбитки пальців, збирається база доказів для суду. В темних підвальних камерах люди перебували від декілька тижнів до місяців, навіть не завжди розуміючи, що саме від них хочуть окупанти.
«Як і завжди, усюди, де були рашисти - смітник. Пусті пляшки, коробки, матраци, лахміття однозначно указують - тут жили росіяни», – додав Болвінов.
Нагадаємо, громадяни Шрі-Ланки зазнавали насильства від російських окупантів у місті Вовчанськ.
Комментариев: 0
Сьогодні особливо добре ви почуватиметеся далеко від насидженого місця – у відрядженні, у роз'їздах, на відпочинку.
У Харкові сонце в цей день буде рідко з'являтися з-за хмар. Удень та ввечері йтиме дрібний дощ, який буде поступово посилюватися.
Сьогодні рекрутери, вони ж хедхантери, вони ж найманці, вони ж менеджери з підбору персоналу відзначають професійне свято.
влажность:
давление:
ветер: