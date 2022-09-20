20.09.2022 09:33 Рита Парфенова

Як виглядають катівні в Ізюмі (відео)

Слідчі збирають докази військових злочинів у відділу поліції в Ізюмі, який армія рф перетворила у свою базу.

Про це розповів начальник Слідчого управління ГУ Нацполіції у Харківській області Сергій Болвінов, передає РЕДПОСТ.

За його словами, в відділку поліції Ізюма, як і в інших містах Харківської області, рашисти влаштували в’язницю та кімнату тортур.



Слідчі ведуть огляд, вже знайдені журнали з списком затриманих, які вели рашисти, а також інструменти катувань - електричні кабелі. Також вивчається кожна камера, де тримали людей - вилучаються зразки ДНК та відбитки пальців, збирається база доказів для суду. В темних підвальних камерах люди перебували від декілька тижнів до місяців, навіть не завжди розуміючи, що саме від них хочуть окупанти.



«Як і завжди, усюди, де були рашисти - смітник. Пусті пляшки, коробки, матраци, лахміття однозначно указують - тут жили росіяни», – додав Болвінов.

Нагадаємо, громадяни Шрі-Ланки зазнавали насильства від російських окупантів у місті Вовчанськ.