19.09.2022 12:05 Віталій Хінєвіч
Виривали нігті та піддавали насильству: в Харківській області зафіксували злочин окупантів
Громадяни Шрі-Ланки зазнавали насильства у місті Вовчанськ.
Про це повідомляє РЕДПОСТ
із посиланням на Харківську обласну прокуратуру.
Повідомляється, що громадяни Шрі-Ланки до початку повномасштабного вторгнення рф на територію України навчались у медичному коледжі у місті Куп’янськ. У місті вони мешкали разом зі своїми родичами. Рятуючись від окупації, у березні 2022 року 7 громадян Шрі-Ланки пішли пішки до Харкова, проте дорогою їх затримали російські військові.
Окупанти відвезли людей до заводу, що знаходився у місті Вовчанськ. На заводі іноземців розмістили у камерах та тримали в них протягом 4 місяців.
Весь цей час окупанти піддавали людей насильству, виривали нігті, здійснювали акти психологічного та фізичного насильства.
12 вересня правоохоронці виявили іноземців та забезпечили їх житлом та продуктами. Порушено кримінальну справу згідно з частиною 1 статті 438 Кримінального кодексу України.
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