19.09.2022 12:05 Віталій Хінєвіч

Виривали нігті та піддавали насильству: в Харківській області зафіксували злочин окупантів

Громадяни Шрі-Ланки зазнавали насильства у місті Вовчанськ.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську обласну прокуратуру.

Повідомляється, що громадяни Шрі-Ланки до початку повномасштабного вторгнення рф на територію України навчались у медичному коледжі у місті Куп’янськ. У місті вони мешкали разом зі своїми родичами. Рятуючись від окупації, у березні 2022 року 7 громадян Шрі-Ланки пішли пішки до Харкова, проте дорогою їх затримали російські військові.

Окупанти відвезли людей до заводу, що знаходився у місті Вовчанськ. На заводі іноземців розмістили у камерах та тримали в них протягом 4 місяців.

Весь цей час окупанти піддавали людей насильству, виривали нігті, здійснювали акти психологічного та фізичного насильства.

12 вересня правоохоронці виявили іноземців та забезпечили їх житлом та продуктами. Порушено кримінальну справу згідно з частиною 1 статті 438 Кримінального кодексу України.