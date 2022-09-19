    
Главная Новини Харкова Надзвичайні події Арсенал боєприпасів та військову техніку знайшли у Харківській області
19.09.2022  11:55   Віталій Хінєвіч

Арсенал боєприпасів та військову техніку знайшли у Харківській області

У Харківській області виявили запасний командний пункт окупантів.

арсенал
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ДБР.
 
Повідомляється, що на околицях Балаклії виявили запасний командний пункт окупантів. Його відповідним чином окупанти обладнали в одному з будинків.
 
«Рашисти стягнули до пункту цілий арсенал боєприпасів. Їх сховали у підвалі, який був ретельно замаскований. Під час відпрацювання об'єкта вилучено десятки ящиків з боєприпасами серед яких постріли для гармат та танків різних калібрів, міни, гранати, метальні порохові заряди»,-повідомили в ДБР.
 
Крім цього наголошується, що у підвалі було виявлено запас продуктів, які окупанти вилучили у місцевих мешканців.
 
Також ДБР знайшло 2 бойові машини піхоти з боєкомплектами.
 
«Вилучені боєприпаси та техніку ДБР передало підрозділам ЗСУ. Тепер російські снаряди пострілами повернуться до рашистів»,- повідомили в ДБР.
 
Нагадаємо, шість людей підірвалися на мінах на деокупованих територіях Харківщини.
 
Источник:   ДБР
 Тэги:  харьков, арсенал
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
19.09 Дороги та транспорт Приміський поїзд розпочне курсувати в Харківській області 19.09 Бізнес Ощадбанк и ПриватБанк розпочинають роботу на деокупованих територіях Харківської області 19.09 ЖКГ У Харкові відбудовують зруйновані обстрілами житлові будинки (фото)
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2022 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 