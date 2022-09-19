19.09.2022 11:55 Віталій Хінєвіч

Арсенал боєприпасів та військову техніку знайшли у Харківській області

У Харківській області виявили запасний командний пункт окупантів.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ДБР.

Повідомляється, що на околицях Балаклії виявили запасний командний пункт окупантів. Його відповідним чином окупанти обладнали в одному з будинків.

«Рашисти стягнули до пункту цілий арсенал боєприпасів. Їх сховали у підвалі, який був ретельно замаскований. Під час відпрацювання об'єкта вилучено десятки ящиків з боєприпасами серед яких постріли для гармат та танків різних калібрів, міни, гранати, метальні порохові заряди»,-повідомили в ДБР.

Крім цього наголошується, що у підвалі було виявлено запас продуктів, які окупанти вилучили у місцевих мешканців.

Також ДБР знайшло 2 бойові машини піхоти з боєкомплектами.

«Вилучені боєприпаси та техніку ДБР передало підрозділам ЗСУ. Тепер російські снаряди пострілами повернуться до рашистів»,- повідомили в ДБР.

Нагадаємо, шість людей підірвалися на мінах на деокупованих територіях Харківщини.