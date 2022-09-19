19.09.2022 11:40 Віталій Хінєвіч

У Харківській області відбувається реконструкція газопроводу високого тиску

Газовики продовжують підготовку до опалювального сезону.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на АТ "Харківгаз".

Повідомляється, що в Лозівському районі фахівці АТ «Харківгаз» проводять заміну зношеного газопроводу високого тиску діаметром 315 мм на сучасніший та більш зносостійкий - поліетиленовий. Загалом буде модернізовано понад 400 метрів газогону.

«Пластикові труби мають вагу в 5-7 разів менше, ніж сталеві аналоги. Це дозволяє швидко монтувати, а при необхідності легко замінювати або ремонтувати пошкоджені ділянки трубопроводу. До того ж, такі труби не піддаються корозії та мають високу стійкість до перепадів температур»,- розповіли в АТ "Харківгаз".

При проведенні робіт в Лозівському районі спеціалісти АТ «Харківгаз» вперше використовують пристрій для зняття оксидного шару. Він дозволить газовикам прискорити процес зварюваня більше ніж втричі: раніше час зварювання складав 2-2,5 години, а зараз - 30-40 хвилин.

Роботи з реконструкції ділянки газопроводу триватимуть близько двох тижнів. Найскладніший етап - розміщення частини газопроводу у воді.

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