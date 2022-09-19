    
Главная Новини Харкова ЖКГ У Харківській області відбувається реконструкція газопроводу високого тиску
19.09.2022  11:40   Віталій Хінєвіч

У Харківській області відбувається реконструкція газопроводу високого тиску

Газовики продовжують підготовку до опалювального сезону.

газ
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на АТ "Харківгаз".
 
Повідомляється, що в Лозівському районі фахівці АТ «Харківгаз» проводять заміну зношеного газопроводу високого тиску діаметром 315 мм на сучасніший та більш зносостійкий - поліетиленовий. Загалом буде модернізовано понад 400 метрів газогону.
 
«Пластикові труби мають вагу в 5-7 разів менше, ніж сталеві аналоги. Це дозволяє швидко монтувати, а при необхідності легко замінювати або ремонтувати пошкоджені ділянки трубопроводу. До того ж, такі труби не піддаються корозії та мають високу стійкість до перепадів температур»,- розповіли в АТ "Харківгаз".
 
При проведенні робіт в Лозівському районі спеціалісти АТ «Харківгаз» вперше використовують пристрій для зняття оксидного шару. Він дозволить газовикам прискорити процес зварюваня більше ніж втричі: раніше час зварювання складав 2-2,5 години, а зараз - 30-40 хвилин.
 
Роботи з реконструкції ділянки газопроводу триватимуть близько двох тижнів. Найскладніший етап - розміщення частини газопроводу у воді.
 
Нагадаємо, збільшилась кількість надаваємих послуг у ЦПАУ Харкова.
 
Источник:   АТ "Харківгаз"
 Тэги:  жкх, харьков
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
19.09 ЖКГ У Харкові відбудовують зруйновані обстрілами житлові будинки (фото) 19.09 ЖКГ Харківські комунальники за тиждень усунули понад 60 пошкоджень на водоводах 18.09 ЖКГ Харківські комунальники усувають аварії на трубопроводах
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2022 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 