Рівень радіації у Харкові на 19 вересня

Наскільки небезпечний радіаційний фон в місті та області, повідомили співробітники лабораторного центру.
Радіаційний фон у Харкові відповідає нормі, передає РЕДПОСТ.
За даними моніторингових досліджень, проведених фахівцями ГУ «Харківський ОЦКПГ МОЗ», станом на 17 вересня 2022 року рівні зовнішнього гамма-випромінювання складали:
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Вдалий день для того, щоб проявити характер і відстоювати свою точку зору: оточуючі швидше готові прийняти зайву напористість, але не вибачать слабкість.
Ранок та день у Харкові будуть хмарними, тільки вечір порадує нас ясним небом. Без опадів.
Кожен рік 19 вересня відзначається день народження дружелюбного електронного – «Смайлика».
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