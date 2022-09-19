19.09.2022 10:26 Рита Парфенова

Скільки нових випадків COVID-19 виявили у Харкові на 19 вересня

Минулої доби офіційно зареєстровано 48 випадків зараження коронавірусом у Харкові.



labcenter.kh.ua

Усього за попередню добу у Харкові та області діагностували 59 випадків зараження коронавірусом. Про це РЕДПОСТ повідомили у Центрі лабораторних досліджень.

З початку пандемії коронавірусну інфекцію лабораторно підтверджено у 309 788 осіб. Одужало 301 389 осіб, на сьогоднішній день перебувають під медичним наглядом 1298 осіб. За минулу добу від ускладнень, спричинених коронавірусною хворобою, померла одна людина.

Минулої доби діагноз «коронавірус» фіксували у двох районах Харківської області. Більшість хворих проживають у Харківському районі: за добу діагноз підтвердився у 58 осіб (із них 48 - мешканці міста Харкова). Одна людина захворіла в Лозовському районі області.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про статистику коронавірусу в Харкові та області на 18 вересня.