Скільки нових випадків COVID-19 виявили у Харкові на 19 вересня

Минулої доби офіційно зареєстровано 48 випадків зараження коронавірусом у Харкові.
Усього за попередню добу у Харкові та області діагностували 59 випадків зараження коронавірусом. Про це РЕДПОСТ повідомили у Центрі лабораторних досліджень.
З початку пандемії коронавірусну інфекцію лабораторно підтверджено у 309 788 осіб. Одужало 301 389 осіб, на сьогоднішній день перебувають під медичним наглядом 1298 осіб. За минулу добу від ускладнень, спричинених коронавірусною хворобою, померла одна людина.
Комментариев: 0
Вдалий день для того, щоб проявити характер і відстоювати свою точку зору: оточуючі швидше готові прийняти зайву напористість, але не вибачать слабкість.
Ранок та день у Харкові будуть хмарними, тільки вечір порадує нас ясним небом. Без опадів.
Кожен рік 19 вересня відзначається день народження дружелюбного електронного – «Смайлика».
влажность:
давление:
ветер: