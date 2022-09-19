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19.09.2022  09:51   Рита Парфенова

Збільшилась кількість надаваємих послуг у ЦПАУ Харкова

У Центрі надання адміністративних послуг міста Харкова та його територіальних підрозділах відновлено надання 20 послуг у сфері діяльності, пов’язаній з об’єктами підвищеної небезпеки.

ЦНАП Харькова

Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на міськраду Харкова.

Зокрема, відновилися такі послуги як видача дозволу на виконання робіт підвищеної небезпеки, реєстрація великотоннажних та інших технологічних транспортних засобів, видача свідоцтва на придбання вибухових матеріалів промислового призначення та ін.

Таким чином, зараз у ЦНАП надається 157 адміністративних послуг, з переліком яких можна ознайомитися за посиланням.

Нагадаємо, прийом громадян здійснюється за попередньою реєстрацією в електронній черзі, яку можна зробити через:

Нагадаємо, в органах ДРАЦС запрацював шеринг електронного паспорта в Дії.

Источник:   ХГС
 Тэги:  цнап, админуслуга, харьков
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