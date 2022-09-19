Дві людини, в тому числі дитина, отримали поранення у Харківській області за добу

Російські окупанти обстрілювали населені пункти Харківщини вздовж лінії зіткнення та кордону з рф в Куп'янському, Ізюмському, Чугуївському та Харківському районах.
Про це голова ХОВА Олег Синєгубов повідомив в оперативній інформації на ранок 17 вересня, передає РЕДПОСТ.
За його словами, в Куп'янську поранення отримав хлопчик 11 років, в Чугуївському районі з пораненнями госпіталізована 65-річна жінка.
Також голова ХОВА зазначив, що ворожими обстрілами пошкоджені житлові будинки, господарчі споруди та об'єкти інфраструктури.
Нагадаємо, за минулу добу шість людей підірвалися на мінах на деокупованих територіях Харківщини.
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