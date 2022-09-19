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19.09.2022  09:06   Рита Парфенова

Дві людини, в тому числі дитина, отримали поранення у Харківській області за добу

Російські окупанти обстрілювали населені пункти Харківщини вздовж лінії зіткнення та кордону з рф в Куп'янському, Ізюмському, Чугуївському та Харківському районах.


Фото з відкритих джерел

Про це голова ХОВА Олег Синєгубов повідомив в оперативній інформації на ранок 17 вересня, передає РЕДПОСТ.

За його словами, в Куп'янську поранення отримав хлопчик 11 років, в Чугуївському районі з пораненнями госпіталізована 65-річна жінка.

Також голова ХОВА зазначив, що ворожими обстрілами пошкоджені житлові будинки, господарчі споруди та об'єкти інфраструктури.

Нагадаємо, за минулу добу шість людей підірвалися на мінах на деокупованих територіях Харківщини.

 

Источник:   Телеграм/Олег Синєгубов
 Тэги:  обстрел, харьков, хова, агрессия россии
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