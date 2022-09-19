Ворог обстрілює населені пункти Харківської області (відео)

Військові рф продовжують обстрілювати будинки мирних жителів та об’єкти цивільної інфраструктури.
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.
На Слобожанському напрямку противник здійснив обстріли з танків, мінометів та артилерії в районах населених пунктів Гоптівка, Гур’їв Козачок, Кам’янка та Куп’янськ.
Нагадаємо, за минулу добу підрозділи Сил оборони України відбили атаки противника в районах населених пунктів Куп’янськ, Гоптівка, Миколаївка Друга, Весела Долина, Одрадівка, Мар’їнка, Новомихайлівка та Правдине.
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