04.07.2022 11:32 Рита Парфенова

ЦНАПы Харькова предоставляют три новых услуги

Центры админуслуг с сегодняшнего дня предоставляют документы о правах собственности на недвижимость.



t.me

Как сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Городскую диспетчерскую службу, с понедельника, 4 июля в Центрах предоставления административных услуг города Харькова можно получить три новых услуги Управления коммунального имущества и приватизации Департамента экономики и коммунального имущества Харьковского городского совета.

А именно:

выдача справки о неиспользовании права на приватизацию государственного жилищного фонда;

внесение изменений в свидетельство о праве собственности;

выдача дубликата свидетельства о праве собственности.

Кроме того, ЦПАУ Харькова предоставляют 85 административных услуг. Какие - можно посмотреть по ссылке.



Записаться на прием можно через:

официальный сайт по ссылке;

Coll-центр 0800-304-304 (бесплатно-многоканальный);

чат-бот в телеграмме.

Напомним, ЦПАУ Харькова за месяц предоставили десятки тысяч услуг и консультаций.