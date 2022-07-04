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04.07.2022  11:32   Рита Парфенова

ЦНАПы Харькова предоставляют три новых услуги

Центры админуслуг с сегодняшнего дня предоставляют документы о правах собственности на недвижимость.


t.me

Как сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Городскую диспетчерскую службу, с понедельника, 4 июля в Центрах предоставления административных услуг города Харькова можно получить три новых услуги Управления коммунального имущества и приватизации Департамента экономики и коммунального имущества Харьковского городского совета.

А именно:

  • выдача справки о неиспользовании права на приватизацию государственного жилищного фонда;
  • внесение изменений в свидетельство о праве собственности;
  • выдача дубликата свидетельства о праве собственности.

Кроме того, ЦПАУ Харькова предоставляют 85 административных услуг. Какие - можно посмотреть по ссылке.

Записаться на прием можно через:

  • официальный сайт по ссылке;
  • Coll-центр 0800-304-304 (бесплатно-многоканальный);
  • чат-бот в телеграмме.

Напомним, ЦПАУ Харькова за месяц предоставили десятки тысяч услуг и консультаций.

Источник:   Городская диспетчерская служба
 Тэги:  админуслуга, цнап, цпау, харьков
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