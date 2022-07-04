ЦНАПы Харькова предоставляют три новых услуги

Центры админуслуг с сегодняшнего дня предоставляют документы о правах собственности на недвижимость.
Как сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Городскую диспетчерскую службу, с понедельника, 4 июля в Центрах предоставления административных услуг города Харькова можно получить три новых услуги Управления коммунального имущества и приватизации Департамента экономики и коммунального имущества Харьковского городского совета.
А именно:
Кроме того, ЦПАУ Харькова предоставляют 85 административных услуг. Какие - можно посмотреть по ссылке.
Записаться на прием можно через:
Напомним, ЦПАУ Харькова за месяц предоставили десятки тысяч услуг и консультаций.
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Есть риск принять желаемое за действительное. Даже если вам кажется, что все под контролем, принятие важных решений лучше отложить на потом.
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