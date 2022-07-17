Услуга получения новых водительских прав заработает в Харькове

В трех центрах административных услуг Харькова можно восстановить водительское удостоверение.
Как сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Фейсбук ЦПАУ Харькова, с 18 июля возобновляется услуга Регионального сервисного центра ГСЦ МВД в Харьковской области «Обмен или выдача в связи с потерей (угон) удостоверения водителя на право управления транспортными средствами (без сдачи экзамена)».
Услугу можно получить в трех центрах админуслуг:
Для получения дубликата необходимо предоставить пакет документов:
Медицинская справка на период военного положения отменена.
Прием осуществляется по предварительной регистрации в электронной очереди. Зарегистрироваться можно через:
Напомним условия, на которых украинцы могут получить водительские права в Польше.
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