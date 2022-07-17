17.07.2022 18:20 Рита Парфенова

Услуга получения новых водительских прав заработает в Харькове

В трех центрах административных услуг Харькова можно восстановить водительское удостоверение.

Как сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Фейсбук ЦПАУ Харькова, с 18 июля возобновляется услуга Регионального сервисного центра ГСЦ МВД в Харьковской области «Обмен или выдача в связи с потерей (угон) удостоверения водителя на право управления транспортными средствами (без сдачи экзамена)».



Услугу можно получить в трех центрах админуслуг:

в ЦПАУ г. Харькова на Гимназической набережной, 26;

в Региональном центре услуг на проспекте Тракторостроителей, 144;

в ЦПАУ Шевченковского района на проспекте Науки, 17-а.

Для получения дубликата необходимо предоставить пакет документов:

паспорт

идентификационный код

удостоверение водителя

Медицинская справка на период военного положения отменена.



Прием осуществляется по предварительной регистрации в электронной очереди. Зарегистрироваться можно через:

бесплатный многоканальный Call-центр по телефону: 0800-304-304

вебсайт

чат-бот телеграмм

Напомним условия, на которых украинцы могут получить водительские права в Польше.