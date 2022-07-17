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17.07.2022  18:20   Рита Парфенова

Услуга получения новых водительских прав заработает в Харькове

В трех центрах административных услуг Харькова можно восстановить водительское удостоверение.

Новости Харькова: заработает услуга получения новых водительских прав

Как сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Фейсбук ЦПАУ Харькова, с 18 июля возобновляется услуга Регионального сервисного центра ГСЦ МВД в Харьковской области «Обмен или выдача в связи с потерей (угон) удостоверения водителя на право управления транспортными средствами (без сдачи экзамена)».

Услугу можно получить в трех центрах админуслуг:

  • в ЦПАУ г. Харькова на Гимназической набережной, 26;
  • в Региональном центре услуг на проспекте Тракторостроителей, 144;
  • в ЦПАУ Шевченковского района на проспекте Науки, 17-а.

Для получения дубликата необходимо предоставить пакет документов:

  • паспорт
  • идентификационный код
  • удостоверение водителя

Медицинская справка на период военного положения отменена.

Прием осуществляется по предварительной регистрации в электронной очереди. Зарегистрироваться можно через:

Напомним условия, на которых украинцы могут получить водительские права в Польше.

Источник:   ЦПАУ
 Тэги:  админуслуга, водительские права, цпау, харьков
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